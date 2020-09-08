أبرزها 20 طن منظفات مجهولة.. ضبط 1288 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1288) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية (بمحافظة القاهرة)، بحوزته (3,875 طن مقطعات لحوم، دواجن كاملة، مفروم لحوم، سجق، جبن رومي، جبن موتزريلا معبأ داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبطت الحملات، مالك شركة لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة القليوبية)، بحوزته (2,120 طن سكر حر، أرز، مسلى معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية-480 عبوة "زيت طعام" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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ونجحت الحملات في ضبط مالك مصنع للمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، بحوزته (20,450 طن منظفات صناعية "صابون سائل، معطرات، مكسبات رائحة، ملمع، جلوكوز" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر"-38450 عبوة منظفات صناعية "متعددة الأغراض" منتج نهائي معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.