ضبط 1600 قضية مخدرات خلال 8 أيام بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمخدرات.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بكافة مديريات الأمن خلال 8 أيام عن ضبط 1591 قضية "اتجار وتعاطي للمواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (1758) متهما.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
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