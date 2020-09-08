ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش وأقراص مخدرة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والآيس المخدر. بالقاهرة كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) ومشاركة مديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على (عاطلين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 100جرام، 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، 30 قرص مخدر لعقار الأبترل، مبالغ مالية، مبلغ 3100 عملات وطنية مقلدة، 9 هواتف محمولة، لاب توب، ميزان حساس). بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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