ليلة سقوط عصابة "مخدر الموت" في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات ببولاق الدكرور.

وردت معلومات للعقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، أكدتها تحريات المقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة الغرب، باتجار 3 أشخاص في المواد المخدرة متخذين دائرة قسم بولاق الدكرور مسرحا لنشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونيه النقيب أحمد مندور والنقيب أحمد أبو رحمة من ضبط المتهمين وهم كل من: (ش.ع. 33 سنة) و(ب. ع. 19 سنة) و(م.م. 19 سنة).

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وعُثر بحوزتهم على 41 كيسا تحوي مخدر الإستروكس، 440 كيسا لمخدر الشادو، 124 تذكرة بودر تزن 124 جراما، و4 زجاجات مبيد حشري وأسيتون و3 هواتف محمولة إضافة إلى مبلغ 1255 جنيها وميزان حساس.

وأقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة "التخليقية"، وأن المضبوطات للاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهواتق للاتصال بعملائهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.