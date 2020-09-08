الداخلية: انتشار شرطي مكثف لتأمين فعاليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت مختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة لإنتخابات (مجلس الشيوخ 2020) إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت.

وشارك في تنفيذ إجراءات التأمين مختلف القطاعات الأمنية من خلال عناصر مدربة ذات جاهزية عالية مزودة بأحدث التقنيات والمعدات التي تُتيح لها سرعة التعامل مع أي خروج على القانون والمواقف الطارئة، وذلك تزامناً مع انتشار أمني مكثف على مستوى الجمهورية وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية ..ضمن خطة أمنية متكاملة تمتد حتى انتخابات مجلس النواب القادمة نوفمبر 2020.

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واصل مديروا الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على استمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع من خلال توفير كراسي متحركة بكافة مقار اللجان

ومراجعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق من وجود مسافات آمنة بين المواطنين، بما يوفر مظلة أمنية محكمة يمارس من خلالها المواطنين حقهم الدستوري في التصويت.

جاء ذلك تنفيذاً للخطط والإجراءات الأمنية التي أعدتها وزارة الداخلية لحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.