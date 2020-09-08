خالف الإجراءات الاحترازية.. ضبط إخواني يدعو للتجمع وفتح فُصول الدروس الخصوصية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على إخواني يدعو للتجمع وفتح فصول الدروس الخصوصية. كانت المتابعة الأمنية رصدت قيام أحد العناصر الإخوانية يقوم بدعوة المواطنين بالتجمع مخالفا بذلك الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات وفتح فصول الدروس الخصوصية. وعقب تقنين الإجراءات القانونية أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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