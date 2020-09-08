مصر | القضاء الإداري يؤيد قرار منع "حرقان" من السفر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يؤيد قرار منع "حرقان" من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحامي والناشط الحقوقي، الهيثم هاشم سعد، أن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي حقوق وحريات، قد أصدرت حكمها في قضية منع أحمد حرقان من السفر، وأكدت قانونية قرار الجهات المعنية بعدم السماح له بالسفر ومغادرة البلاد. وذلك في الدعوي رقم 16832 لسنه 74ق، والتي تدخل فيها سعد لمنع رفع القرار.

وأشار سعد إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري استند في رفضه لطلب حرقان بالسماح له بالسفر إلى ما تم تقديمه من مستندات - وخاصة التي قدمتها الجهات المعنية - والتي تفيد بقيامه بممارسة انشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصالح الدولة العليا ونظام الأمن العام، والتي من شأنها إثارة الفتن بالبلاد وذلك من خلال تواصله مع جهات أجنبية.



وأوضح المحامي أن الحكم شمل رفض وقف التنفيذ، الاستمرار في منعه من السفر وتأكيد قانونية منه من السفر ومغادرة البلاد، ذلك أن الدولة مطالبة بالتثبت من التزام رعاياها بالقيم الخلقية وإدراكهم المسؤولية الوطنية والنأي عن كل ما يسيء الى الوطن. ولذلك يحق لها اتخاذ التدابير اللازمة ومنها منع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن الانحراف في الطبع واعوجاج السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكون مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج، وأن قرار المنع من السفر استدعته حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا.



وأضاف أن محكمة القضاء الإداري استندت إلي ما هو منصوص عليه الدستور والذي تضمن التزام الشرطة بأن تكفل الطمأنينة للمواطنين بحفظ النظام والأمن العام والآداب، وكما ورد على وجه مفصل في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ومفاده اعتبار جهاز الشرطة هو المؤتمن على حماية الأرواح والأعراف والأموال ومنع الجرائم.