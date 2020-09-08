مصر | القضاء الإداري يؤيد قرار منع "حرقان" من السفر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يؤيد قرار منع "حرقان" من السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار سعد إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري استند في رفضه لطلب حرقان بالسماح له بالسفر إلى ما تم تقديمه من مستندات - وخاصة التي قدمتها الجهات المعنية - والتي تفيد بقيامه بممارسة انشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصالح الدولة العليا ونظام الأمن العام، والتي من شأنها إثارة الفتن بالبلاد وذلك من خلال تواصله مع جهات أجنبية.
وأوضح المحامي أن الحكم شمل رفض وقف التنفيذ، الاستمرار في منعه من السفر وتأكيد قانونية منه من السفر ومغادرة البلاد، ذلك أن الدولة مطالبة بالتثبت من التزام رعاياها بالقيم الخلقية وإدراكهم المسؤولية الوطنية والنأي عن كل ما يسيء الى الوطن. ولذلك يحق لها اتخاذ التدابير اللازمة ومنها منع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن الانحراف في الطبع واعوجاج السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكون مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج، وأن قرار المنع من السفر استدعته حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا.
وأضاف أن محكمة القضاء الإداري استندت إلي ما هو منصوص عليه الدستور والذي تضمن التزام الشرطة بأن تكفل الطمأنينة للمواطنين بحفظ النظام والأمن العام والآداب، وكما ورد على وجه مفصل في قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ومفاده اعتبار جهاز الشرطة هو المؤتمن على حماية الأرواح والأعراف والأموال ومنع الجرائم.