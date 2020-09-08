مصر | المؤبد لعاطل قتل مواطنا بسبب خلافات بين أهليتهما بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر المؤبد لعاطل قتل مواطنا بسبب خلافات بين أهليتهما بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد بتهمة قتل مواطن بسبب خلافات بين اهليتهما في حلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رافت محمد ناجي ومحمد شرف الدين محمد وامانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

جاء في امر الاحالة قيام المتهم احمد.م،عاطل بقتل المجني عليه ابراهيم سلمي عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي ارهاق روحه مستخدما سلاح ابيض،مطواة، وتوجه الي المكان الذي ايقن سلفا تواجده فيه وما ان تاكد من تواجده حاول استفزازه ثم قام بنحر عنقه واحدث اصابته بانحاء متفرقه من جسده قاصدا من ذلك قتله.

وكشفت شهادة محمد فتحي، رائد شرطة وضابط مباحث قسم شرطة حلوان ان تحرياته توصلت لوجود خلافات بين اهلية كلا من المجني عليه والمتهم قامت علي اثرها عائلة الاول بفرض نفوذها وسطوتها علي عائلة المتهم بقصد تخويفهم فتولد لدي الاخير قصد الانتقام من المجني عليه من سطوة عائلته فتوجه الي مكان تواجد وما ان تاكد من تواجده داخل محله قام باحضار سلاح ابيض من داخل مسكنه وبدا ببعض الاعمال الاستفزازية لدفعه للخروج من داخل المحل ثم اشتبك معه وقام المتهم باخراج السلاح الابيض وتعدي علي المجني عليه واحداث اصابته.