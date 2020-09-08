مصر | ضبط أكثر من 2 مليون جنيه بحوزة شخصين حصيلة الاتجار بالمخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أكثر من 2 مليون جنيه بحوزة شخصين حصيلة الاتجار بالمخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على شخصين بحوزتهم أكثر من 2 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مبلغ ( 2 مليون و100 ألف جنيه ) بحوزة (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى مستأجرة بمعرفة أحدهما وبحوزتهما ( المبلغ المالى المشار إليه)

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بزعم إنشائه عقار سكنى كائن بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه، وتحرير عقود بيع وهمية لتلك الوحدات السكنية والإستيلاء من 3 أشخاص على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1،500،000 جنيه) إلا أنه لم يقم ببناء العقار حيث تبين أن قطعة الأرض غير مملوكة له وإستولى على المبالغ المالية المتحصل عليها.

إجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية مختلفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.

وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

