مصر | السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة سائق تاكسي بالإكراه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة سائق تاكسي بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن أبوالوفا بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات في اتهامهم بسرقة سائق تاكسى بالاكراه.

كانت النيابة احالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم سائق تاكسى المجنى عليه، بانه حال قيادته لسيارته الأجرة استوقفه المتهمين واستقلوا السيارة لتوصيلهم الى الطريق الدائرى وحال مروره بمنطقة نائية قام كلا منهم باشهار سلاح أبيض "مطواه" متعدين عليه بالضرب واستقرت تلك الضربات في الظهر والرأس واليد اليسرى وسرقوا منه مبلغ مالى قدره ثمانمائه وخمسون جنيها وهاتف محمول.