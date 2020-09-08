مصر | بحوزتهم "مليوني جنيه".. سقوط إثنين من أخطر تجار الكيف بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهم "مليوني جنيه".. سقوط إثنين من أخطر تجار الكيف بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في إسقاط إثنين من أخطر تجار الكيف بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وبحوزتهما أكثر من 2 مليون جنيه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، بقيام عاطلين مقيمين بنطاق القسم، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكي مستأجرة بمعرفة أحدهما وبحوزتهما 2 مليون و100 ألف جنيه، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمناقشتهما اقرا بما توصلت إليه التحريات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.