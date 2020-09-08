مصر | ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو جرام لمخدر البانجو و500 قرص مخدر بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش و10 كيلو جرام لمخدر البانجو و500 قرص مخدر بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - عدد 500 قرص مخدر – بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 10 طلقات من ذات العيار – عدد 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – عدد 6 هواتف محمولة) بحوزة (عدد 4 عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم.

كما تم ضبط (سيدة بدون عمل – مقيمة بذات العنوان) أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين.

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.