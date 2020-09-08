مصر | ننشر جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر جهود مباحث الأموال العامة في ضبط القضايا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (3) قضايا (نصب وإحتيال على المواطنين– تهريب جمركى– إستغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد (6) أشخاص ضبط فيها مستنديًا قرابة (مليون جنيه)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أقرا أيضا..
نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تظاهر عدد من المواطنين بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة احتجاجًا على وفاة شاب إثر تعرضه للاعتداء من قِبل أحد ضباط الشرطة.
وشدد المصدر، على أن مجموعة من المواطنين تشاجروا في منطقة المنيب، بسبب خلافات مالية، تدخل إثرها باقي أطراف المشاجرة وتعدوا على بعضهم بالضرب، وتم ضبطهم.
ولفت إلى أن المشاجرة أسفرت عن إصابة أحدهم بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتوفى أثناء تلقيه العلاج إثر إصابته بأزمة قلبية.
بسؤال شقيق المتوفى، لم يتهم أحد بالتسبب في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق.