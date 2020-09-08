شكرا لقرائتكم خبر عن القرارات الكاملة لوزير التعليم.. ثانوية جديدة ولا إلغاء للغياب وهذا عدد أيام الحضور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ملامح العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار جائحة كورونا.

وجاءت أبرز القرارات:

العام الماضي كان استثنائي، مصر استطاعت عبور الأزمة بشكل كبير مقارنة بالعديد من الدول.

الدراسة 17 أكتوبر المقبل في مدارس مصر، والدولية ستبدأ مبكرًا في 15 سبتمبر.

عن الحضور والدراسة سيكون خاصًا بكل مدرسة ووضعها الخاص، فكل مدرسة مختلفة في نوعية التعليم، ووفقًا لعدد الفصول، سنضع ضوابط على كل مدرسة الالتزام بها .

هناك طرق دعم للطلاب في كل المستويات وإن من يمتلك الإنترنت في المنازل، يمكنه الاستفادة من القنوات التعليمية، ومنصة المكتبة الإلكترونية، ومنصة البث المباشر.

ومن لا يمتلك الإنترنت يمكن التوجه للمدرسة والاستفادة من كل الإمكانيات، وذلك للمراحل الابتدائية من الرابعة الابتدائي حتى السادس الابتدائي.

على كل المديريات وكل مدير مدرسة، إرسال كل الجداول بالحضور للطلاب، وإن الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة، سنمنحهم العديد من الصلاحيات وتمويل لتقوية المدرسة.

تمت إضافة كتاب (القيم واحترام الآخر) للصف الثالث الابتدائي، وتمت إضافة كتاب «بناء الشخصية الوطنية» للصف الأول الثانوي.

الثانوية العامة القديمة انتهت، بينما لا يوجد عنصر بشري في الثانوية العامة الجديدة.

هناك تكافؤ للفرص في النظام الجديد، الذي لن يسمح بالغش أو التسريب.

النظام الجديد للثانوية العامة يمكن خلاله تحسين الدرجات بامتحان آخر على مستوى المادة في شهر أغسطس.

أسئلة الثانوية العامة المقبلة كلها اختيار من متعدد وليس بها كتابة.

ستكون هناك أربعة نماذج امتحانات متساوية الصعوبة، والتصحيح إلكترونى مباشرة.

هناك مجموعة من الأفلام التعليمية التي سيتم طرحها لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادية.

ليس هناك أي إلغاء لأخذ الغياب والحضور أو درجات السنة، فجميع تلك الأمور سارية، لأن هذا العام هو عام دراسي عادي.

«أبلكيشن» على غرار أبلكيشن «أوبر»، سيكون للطلاب من خلاله فرصة لإرسال أي سؤال عن المناهج الدراسية وسيتم الرد عليه من قِبل أستاذ أو مجموعة من الأساتذة.

هناك اقتراحًا لحضور الطلاب لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، في مدارس الفترة الواحدة، بأن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء بفترات مختلفة على حسب كل مدرسة، على أن يذهب الطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي، أيام السبت والإثنين والأربعاء.

حضور الطلاب في المرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على ٣ مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لكل صف له يومان في الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب في هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومين في الأسبوع، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.

المرحلة الاعدادية سيتم تقسيمهم 3 مجموعات كل مجموعة ستحضر يومين «السبت والثلاثاء ،الأحد والأربعاء ،الاثنين والخميس»، ومصادر التعلم لهم سيتم اتاحة المناهج لجميع المواد على القنوات التعليمية، وعبر الانترنت عبر منصة البث المباشر ومكتبة الكتب التفاعلية ومكتبة الدروس الالكترونية الجديدة ومنصة ادمودو، أما المرحلة الثانوية سيكون الحضور يومين أسبوعيا وهم الأوفر حظًا لامتلاكهم التابلت ومنصة التعلم عبر بنك المعرفة ومنصة البث المباشر ومنصة الدروس الالكترونية والمكتبة الالكترونية.

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وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، قائمة مصادر التعلم لجميع المراحل التعليمية ما عدا طلاب النظام الجديد.

وتضمنت القائمة أن مصادر التعلم، هي: بنك المعرفة، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة ذاكر، والمكتبة الإلكترونية، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الكتب الإلكترونية.

وتابع أن هناك منصات مجانية مثل القنوات التعليمية وباقي المنصات فيما عدا منصة الكتب التفاعلية ومنصة للثانوية بخمس قيمتها المادية، لزيادة رواتب المعلمين وتحفيزهم.

وقال إن تطبيق «اسأل المعلم» سيتم الرد عليه من قبل المعلمين للرد على كل أسئلة الطلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية.

وتابع «شوقي»: سيتم إنشاء أكاديمية إلكترونية للمعلمين أون لاين بشكل منظم، وتمنح شهادة ممارسة المهنة، وإجازة المعلمين والحصول على حوافز مادية.

2021 هو عام العودة للمدرسة، وعام تقدير ومكافأة المعلم، وإعادة الجودة للمدرسة ومجموعات التقوية، وعدم الانصياع للدروس الخصوصية.

الوزارة تعمل على تحسين المنتج التعليمي المجاني للوزارة، وفي حالة وجود خدمة بأجر رمزي سيتم توجيه هذه الأموال لتحسين وضع المعلم ورفع الضغط المالي للدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور.

امتحانات الثانوية العامة لن تشهد تصوير الأسئلة أو غش أو تسريب، ولن يكون هماك تظلمات لعدم وجود كنترولات بسبب التصحيح الإلكتروني.

تغيير القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية لضبط جودتها لطلاب المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والثانوية بقاعات مكيفة، وبشكل تنافسي، مع منح الطالب حرية الحضور للمدرس الذي يريده، وليس مدرس الفصل.

المرحلة الثانوية ستكون إلكترونية بالكامل وسيتم التصحيح الإلكتروني بشفافية ودقة كاملة.

ستتم إعادة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة الجديدة، بحيث يكون أمام الطالب فرصة لتحسين مجموعه في أغسطس، أما امتحان المادة نفسه فسيكون في يونيو، ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى في الامتحانين.

امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية والتصحيح أيضًا سيكون إلكترونيًا.

إلغاء تسجيل الغياب أو إلغاء طابور الصباح، ولكن يمنح لكل مدير مدرسة اتخاذ قرار إقامة طابور أم لا، وفق الضوابط الاحترازية.

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