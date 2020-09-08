شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قاعات مكيفة لمجموعات التقوية لطلاب الثانوية والإعدادية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، تغيير القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية لضبط جودتها لطلاب المرحلة الابتدائية وكذلك المرحلة الإعدادية والثانوية بقاعات مكيفة، وبشكل تنافسي، مع منح الطالب حرية الحضور للمدرس الذي يريده، وليس مدرس الفصل.

وشدد «شوقي» على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية خلال مجموعات التقوية، ونسبة كبيرة من التحصيل للمعلم، ونسبة للمدرسة لتطويرها مع إعفاء الطلاب الأيتام.