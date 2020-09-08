شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 2021 عام العودة للمدارس وانتهاء تظلمات وكنترولات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، أن 2021 هو عام العودة للمدرسة، وعام تقدير ومكافأة المعلم، وإعادة الجودة للمدرسة ومجموعات التقوية، وعدم الانصياع للدروس الخصوصية.

وتابع «شوقي» أن الوزارة تعمل على تحسين المنتج التعليمي المجاني للوزارة، وفي حال وجود خدمة بأجر رمزي سيتم توجيه هذه الأموال لتحسين وضع المعلم ورفع الضغط المالي للدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور.

وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة لن تشهد تصوير الأسئلة أو غشا أو تسريبا، ولن تكون هناك تظلمات لعدم وجود كنترولات، بسبب التصحيح الإلكتروني.