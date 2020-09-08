شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل دعم التعاون مع سفير مصر بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أحمد الفضلي، سفير مصر بجنوب أفريقيا، لبحث سبل دعم التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات المماثلة لها في دولة جنوب أفريقيا، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء، هنأ «مرسى» السفير أحمد الفضلى، ودعا له بالتوفيق في تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والإقتصادية بين مصر وجنوب إفريقيا، وتم استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض المنتجات العسكرية والمدنية التي تقوم شركات الهيئة بتصنيعها، كما قدم «مرسى» نبذة عن أهم المشروعات القومية والتنموية التي تشارك الوزارة في تنفيذها بالدولة، وأهم بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات العالمية المختلفة، كما تم الإشارة إلى الزيارات الخارجية التي يتم تنفيذها بواسطة ممثلي الإنتاج الحربي، للتعرف على أحدث التكنولوجيات العالمية في مختلف مجالات التصنيع، بهدف نقلها إلى الشركات التابعة.

من جانبه، قدم أحمد الفضلى، سفير جمهورية مصر العربية بدولة جنوب أفريقيا، التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لتوليه حقيبة الوزارة، وأكد على تطلعه إلى نقل ما اطلع عليه من خبرات فنية وتكنولوجية متطورة في العديد من مجالات الصناعات العسكرية والمدنية بشركات الإنتاج الحربي التي تعد إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية إلى جنوب أفريقيا، كما أكد على عزمه على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في دولة جنوب أفريقيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى والتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة، حيث تمثل هذه الزيارات مجالاً خصباً لعقد شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، محمد عيد بكر، إن عقد مثل هذه اللقاءات يأتى من منطلق حرص الوزارة على تعزيز أواصر العلاقات مع كافة الدول وفتح آفاق جديدة للتعاون، كما يأتي عقد هذا اللقاء إيماناً بدور السفراء المصريين في زيادة أوجه التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية والمدنية المختلفة مع الدول الموفدين إليها.