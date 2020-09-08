شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطبيب مصطفى عبده متأثراً بكورونا: «ملحقتش أحفظ وشوش بناتي بسبب الجرى في الدنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «لم أجد الوقت الكافى لأقبل ابنتى» كانت هذه آخر الكلمات التي كتبها الدكتور مصطفى السيد عبده إخصائى القلب قبل ساعات قليلة من إعلان نقابة الأطباء وفاته متأثراً بإصابته بكورونا.

وكتب «عبده» على صفحته قائلا «تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن، لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي، لا إله إلا الله محمد رسول»، وقبلها بساعة كتب «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ???? أظن نهاية الطريق ... ومحطة الوصول ... أستودعكم الله ... كنتم خير داعمين.»

آخر ما كتب الدكتور مصطفى عبده قبل وفاته بكورونا

وحرص الدكتور مصطفى عبده على مشاركة أصدقائه على صفحته الشخصية تطورات حالته المرضية مع فيىوس كورونا ويسألهم الدعاء له من وقت لآخر .

وكانت إحدى منشوراته قد لاقت تفاعلاً كبيراً من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: «يارب علشان خاطر البنتين الغلابة اللى ملحقتش أحفظ وشوشهم بسبب الجرى في الدنيا» .

وترك الدكتور مصطفى عبده طفلتين 4 سنوات وعدة شهور وكان حريص على مشاركة صورهم مع متابعيه.

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وعرض الطبيب الراحل خلال وجوده بالعزل مراحل تطور المرض وأعراضه وشدد على ضرورة الالتزام، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العدوى .

وقبل أربعة أيام أعاد الدكتور أحمد زهران، أمين صندوق نقابة الأطباء بالدقهلية، نشر منشور الدكتور مصطفى عبده، مصحوباً بتعليق: «دكتور مصطفي عبده، اخصائي القلب مصاب بالكورونا والأعراض شديدة ودخل العناية وبصراحة لخص كل حال الأطباء في مصر في جملتين» ملحقتش أحفظ وشوش عيالي بسبب الجري «.

آخر ما كتب الدكتور مصطفى عبده قبل وفاته بكورونا

وأضاف «الاطباء في مصر ما بين المستشفي والنوبتجيات والعيادة لا يرون الدنيا ولا يرون بيوتهم» دكتور مصطفي شاب يحتاج منا الدعاء، لا تبخلوا عليه فهو شخص مؤدب حالم متطلع شاطر ربنا يقومه بالسلامه وحافظوا على نفسكوا يا جماعه«.

ونعى «زهران»، اليوم، الطبيب الراحل مصطفى عبده، قائلاً: «دكتور مصطفي عبده مات، مصطفي اللي خلانا كلنا ناخد بالنا اننا ملحقناش نحفظ وشوش ولادنا من الجري والسعي، مات مصطفي وكان أكثر الناس حرصاً، كان نفسه يضيف للمجتمع، حبيبي اتبهدل أوي، التفاصيل موجعه والله، الألم كان شديد وكتير كان فاكره مزودها وكتير أكلم ناس تقولي الأطباء بيقلقوا بزياده لكن للأسف كله كان حقيقى».

وأضاف: «كتبلي وقالي يا أحمد لو خلاص الموضوع خلص عرفني، وآخر محاولة كانت معاه ف الاكتيمرا امبارح، الاوكسجين كان بيقع عنده خالص بدون سبب، مش عارف أصدق والله وأنا كان عندي أمل كبير، بس مش عارف، يارب منكونش قصرنا يا مصطفي، يارب يا صاحبي تكون في مكان أحسن».

وطالب اصحابه ودفعته برعاية بناته قائلاً: «نداء إلى أصحابه ودفعته، ياريت نجمع مبلغ ويوضع في البنك بإسم بناته، مصطفي الله يرحمه شارك معانا في كل التجميعات وكان سباقا للخير، ولم يقصر، اعملوا تيم واحنا معاكم وفي ظهركم، اوعوا تكسلوا، هو طلب من الجميع وصيتكم بناتي».