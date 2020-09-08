شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: «نظام التعليم الجديد ليس به تظلمات.. والأول على الجمهورية ممكن يجيب 80%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن هناك تحذيرات وتغييرات كثيرة سيشهدها العام المقبل.

وقال في انظام الثانوية العامة الجديد: «الأول على الجمهورية ممكن يكون جاب 80 %، كما إنه لن يكون هناك وجود للتظلمات، الطالب لديه فرصة للتحسين في الدرجات».

وتابع قائلاً: «أسئلة الثانوية العامة المقبلة كلها اختيار من متعدد وليس بها كتابة.. وسيكون هناك أربع نماذج امتحانات متساوية الصعوبة والتصحيح الكترونى مباشرة».