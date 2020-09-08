شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة الحركة بطريق «رأس غارب - الشيخ فضل» بسبب كسر خط أنابيب بترول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تأجلت إعادة الحركة المرورية بطريق «رأس غارب- الشيخ فضل»، الثلاثاء، بعدما غلق منذ يومين جراء السيول التي شهدتها بعض محافظات الصعيد، بسبب كسر خط رئيسي لأنابيب البترول أثناء إزالة آثار السيول.
وكشفت غرفة عمليات محافظة المنيا في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن أنه بالمتابعة مع عمليات البحر الاحمر أفادوا بأنه تم إزالة جميع العوائق، التي انحرفت مع السيل، ولكن أثناء العمل قام لودر بكسر خط رئيسي لأنابيب البترول، ما تسبب في تسريبه على الطريق، فتم غلق المصدر الرئيسي، ولحام الكسر بمعرفة شركة من السويس.
وقالت غرفة عمليات المحافظة إنه جار الآن تطهير الطريق من آثار التسريب، لإعادة فتحه مرة أخرى.
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