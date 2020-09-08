شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في جيبوتي يلتقي رئيس البرلمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل رئيس البرلمان الجيبوتي، محمد على حمد، السفير محمد مصطفى عرفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي، حيث ثَمّنَ «حمد» المساعي التي تبذلها مصر لدعم بلاده في مختلف المجالات وعلى رأسها مجالات التنمية، مؤكداً تقدير الجانب الجيبوتي للعلاقات مع مصر وحرصه على مصالحها.
من جانبه، نقل السفير المصري الدعوة الموجهة من د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى نظيره الجيبوتي لزيارة القاهرة من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وهي الدعوة التي أعرب المسؤول الجيبوتي عن تقديره لها وتطلعه إلى تلبيتها.
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