شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يُعلن قائمة مصادر التعلم لجميع المراحل التعليمية ما عدا طلاب النظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، قائمة مصادر التعلم لجميع المراحل التعليمية ما عدا طلاب النظام الجديد.

وتضمنت القائمة أن مصادر التعلم، هي: بنك المعرفة، ومنصة إدمودو، ومنصة البث المباشر، ومنصة الدروس الإلكترونية، ومنصة ذاكر، والمكتبة الإلكترونية، ومنصة اسأل المعلم، ومنصة الكتب الإلكترونية.

وتابع أن هناك منصات مجانية مثل القنوات التعليمية وباقي المنصات فيما عدا منصة الكتب التفاعلية ومنصة للثانوية بخمس قيمتها المادية، لزيادة رواتب المعلمين وتحفيزهم.

وقال إن تطبيق «اسأل المعلم» سيتم الرد عليه من قبل المعلمين للرد على كل أسئلة الطلاب بالمرحلة الإعدادية والثانوية.

وتابع «شوقي»: سيتم إنشاء أكاديمية إلكترونية للمعلمين أون لاين بشكل منظم، وتمنح شهادة ممارسة المهنة، وإجازة المعلمين والحصول على حوافز مادية.

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