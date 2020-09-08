شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 114 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف عن الأمراض المزمنة، ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة، والتي انطلقت من شهر أغسطس الماضي، وتهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض الغير سارية (السكر- الضغط – السمنة)، في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصحة السيدة المصرية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية لعدد 114 ألف سيدة على مستوي المحافظة، وذلك من بداية انطلاق المبادرة من أغسطس الماضي، بجميع الوحدات الصحية، كما انه يتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشاعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام، لتقديم كافة الخدمات بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، ان المحافظة حققت المركز الثانى على مستوى المحافظات في تنفيذ الاعمال منذ بداية المبادرة حتى نهاية أغسطس، مشيراً إلى أن المبادرة هدفها تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية واجراء الفحوصات والتحاليل بالمجان لكافة السيدات والتي تقدموا للحصول على الخدمات العلاجية من خلال الوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة.