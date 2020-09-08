شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية في زيارة مفاجئة لمستشفى أبوحماد المركزي: إحالة 205 للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 205 طبيب وصيدلي وأخصائي وفني وتمريض وعامل بمستشفى أبوحماد المركزي، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ، صباح الثلاثاء، للمستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل بها وإلتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة والنوبتجيات المُكلَّفين بها.

أعرب «غراب» عن دهشته لعدم تواجد هذا العدد الكبير من العاملين بالمستشفى، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خللاً في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، قائلاً: «ليس من المعقول أن يأتي المريض للحصول على الخدمة الطبية ولا يجد من يقدمها له».

وجه محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة، بتفعيل دور لجان المتابعة، والمرور المفاجئ على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة لضبط منظومة العمل، ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعيادات الخارجية، واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطمأن على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأكد محافظ الشرقية على مدير المستشفى بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والطواريء لمواجهة أي أحداث طارئة، مع إلزام العاملين والمترددين على المستشفى بارتداء الكمامة الواقية، والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم تنفيذاً للإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة لمواجهة الأمراض والأوبئة، مع المراجعة الدورية للمخزون الإستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ووسائل الوقاية الشخصية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والتأكيد على إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف وضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة وحفاظاً على أرواح المرضى.

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