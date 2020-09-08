شكرا لقرائتكم خبر عن ورش فنية ومواهب غنائية بثقافة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرار لبرنامج صيف ٢٠٢٠ والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح، قدمت فرقة مواهب مطروح على مسرح قصر الثقافة عرضها الاول بمجموعة مميزة من الأغانى والمواهب الشابة منهم (فرح، منه الله، عمر، محمد عبدالمنعم)، كما شاركهم محمود لطفى بعرض التنورة والشاعر معاذ، حضر الحفل مجموعة من رواد القصر وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.

وفي مجال أنشطة الأونلاين قدمت الفنانة صحراء وصفى ورشة رسم للاطفال بقصر ثقافة الطفل شرحت خلالها طريقة الرسم باستخدام الخيط والألوان، كما يواصل القصر ورش بحور الشعر التي يقدمها الشاعر علاء ابوخلعة من خلال نادى ادب الطفل بقصر ثقافة الطفل بمطروح حيث تطرق في هذه الورشة للحديث عن البحور الصافية في الشعر.

كما قدم الفنان الشاب أحمد خلف عرض للمواهب بمطروح بمشاركة اصدقائة الأغانى الدينية المميزة، إلى جانب تنفيذ ورشة رسم على الزجاج للفنانة نهلة عبدالفتاح بقصر ثقافة مطروح قدمت خلالها طريقة استخدام ألوان الزجاج في تحديد ورسم وتلوين الزجاج