شكرا لقرائتكم خبر عن خلال درس على تطبيق زووم.. طالبة تتعرض لسطو مسلح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اقتحمت مجموعة من اللصوص، منزل لطالبة، خلال درس خصوصي، واستولوا على متعلقاتها أمام زملائها. الهجوم وقع على الطالبة ماريا خوسيه أثناء مشاركتها لدرس عبر برنامج «زوم» مع ٢٥ من زملائها في مدينة أمباتو بالإكوادور، يوم الجمعة الماضية، نقلا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يشار إلى أن اللصوص لم يكونوا على دراية بتصوير اقتحامهم للمنزل، وتهديهم للطالبة، وبعد أيام تمكن رجال الشرطة من اعتقال أربعة من المشتبه بهم بعد الهرب من المنزل وذلك بعد تنبيه زملائها للسلطات وعائلة الطالبة، وعثرت الشرطة بحوزتهم على ما يقرب من ٤ آلاف دولار، وبندقيتين وهاتفين، ساهما في تحديد موقعهم.