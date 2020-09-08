شكرا لقرائتكم خبر عن «مياة شرب القناة» تعلن استلام الخزان الرئيسي لمدينة الإسماعيلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم استلام خزان المياه الرئيسي لمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، سعة 20 ألف متر مكعب، والذي يحتوى على 6 طلمبة كهربائية تصرف 40 متر مكعب /ساعة على ضغط 9 بار وخطوط إمداد قرى شرق البحيرات بمياه الشرب بأقطار من 500 ملى إلى 200 ملى وبطول 48 كيلو.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، إنه تم الربط على محطات قرية «التقدم، والأبطال 1و2، والسلام، والعبور، والإنذارات، ومحطة 750، ومحطة 500، ومحطة اينو»، وذلك لتغذية جميع قرى شرق البحيرات لتصل المياه يوميا ولمده 10 ساعات، بالمقابل كانت تصل كل يومين وبعض الأماكن قد تصل 3 أيام فقط في الشهر.

وأضاف اللواء عبدالحميد، أنه تم استلام عنبر تغذية بالكلور، وديزل 1.5 ميجا للتشغيل فترة انقطاع التيار الكهربائى، وجاري العمل على استلام عنبر وادي التكنولوجيا، وعنبر الإسماعيلية الجديدة، وذلك بعد إنهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال الميكانيكية بها لقيام الشركة بإعمال التشغيل والصيانة.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن ذلك سوف يتم القضاء تماماً على مشكلة ضعف مياه الشرب شرق قناة السويس، لافتا أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة«السويس والإسماعيلية وبورسعيد» يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.