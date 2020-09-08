شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق ألف مسكن وجسر السويس الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة، وهى مناطق النعام وألف مسكن وشارع سليم ومتفرعاته وإبراهيم عبدالرازق ومتفرعاته وأحمد عصمت ومتفرعاته وشارع 6 أكتوبر ومتفرعاته وشارع أحمد عرابى ومتفرعاته وشارع العشرين ومتفرعاته وشارع جسر السويس من ألف مسكن حتى 6 أكتوبر ومنطقة عرب الجسر والشيراتون والكلية الحربية، نظراً لأعمال تطوير شارع عبدالحميد بدوى، مما يترتب عليه بعض الأعمال على خط المياه قُطر 1000 مم.

وقالت الشركة إن انقطاع المياه سيتم اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الخميس المقبل حتى الثالثة ظهر نفس اليوم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.