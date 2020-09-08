شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة بالشرقية» تعلن حصاد جهودها خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن المديرية خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتي سبتمبر 2020، قامت بتقديم العديد من الخدمات للشباب الجاد الباحث عن وظيفة، وذلك من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التي تعقد بمركزي التدريب المهني التابعين للمديرية، وتوفير فرص عمل حقيقية أمامهم.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أنه في مجال التدريب المهني تم إلحاق 800 صبي ببرنامج التدرج المهني، و450 مستفيد ببرنامج التدريب التحويلي، وفي مجال التشغيل بالداخل تم استخراج 57861 شهادة قيد كعب عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، تم خلالهم توفير 13536 فرصة عمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بنطاق المحافظة.

وأشار أنه في مجال التشغيل بالخارج، تم المرور والتفتيش على 60 شركة لمراجعة عقودها، وبحث شكاوي العاملين الذين يتضررون من مخالفات بعض أصحابها، وتم اعتماد 3673 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 4053 تفويض ووكالة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بها 4965 فرصة عمل، كما تم مراجعة واعتماد 21 عقد عمل بدولة الأردن، مشيرا إلى قيام المديرية خلال هذه الفترة بقياس مستوي مهارة 17107 متقدم للحصول على شهادة قياس مستوي المهارة، وتم استخراج 17107 ترخيص مزاولة مهنة.

وأوضح وكيل وزارة القوي العاملة، أن المديرية قامت خلال تلك الفترة برعاية العمالة غير المنتظمة من خلال تسجيل 3443 عاملاً مستوفي الشروط بقاعدة البيانات، واستخراج 3929 إفادة، بالإضافة إلى صرف رعاية اجتماعية لـ 123 مولوداً، و50 منحة زواج، و29 منحة وفاة بإجمالى مبلغ 51 ألف جنيه، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ40 مستفيد بإجمالي مبلغ 103 ألف جنيه، وعمل شهادات أمان لعدد 228 مستفيد بمبلغ 144 ألف جنيه، وصرف منحة عيد الأضحي لعدد 2311 مستفيد باجمالي مبلغ مليون و155 ألف و500 جنيه، كما تم صرف منحة المولد النبوي لعدد 3079 مستفيد باجمالي مبلغ مليون 539 ألف و500 جنيه.