بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة لمتحدى الإعاقة تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت لمياء شحاتة بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة لمتحدى الإعاقة، فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ فى الإسماعيلية، وحرصت لمياء على المشاركة برفقة أسرتها فى الانتخابات، وهى تستقل كرسى متحرك، وأدلت بصوتها فى مدرسة الوحدة العربية بالشيخ زايد بالإسماعيلية.

بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة لمتحدى الإعاقة تدلى بصوتها

وقالت بطلة الجمهورية، إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، لا يمكننا التخلى عنه، مطالبة جميع المصريين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة.

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بنى سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

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وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائى كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.

بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة لمتحدى الإعاقة تدلى بصوتها

بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة لمتحدى الإعاقة تدلى بصوتها

بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة لمتحدى الإعاقة تدلى بصوتها