شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت الدولة فى ملف الأمن الغذائى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى على مدار السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، سواء فيما يتعلق بمشروعات التجارة الداخلية وتدقيق بيانات المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية بجانب تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، خاصة مع جائحة كورونا حيث لم تشهد الأسواق أى أزمة في نقص السلع. Advertisements لمعرفة التفاصيل شاهد الفيديو التالى..

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