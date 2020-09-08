شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن عودة نظام التحسين للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه يمكن للطالب فى الثانوية العامة الجديدة تحسين مجموعة مرة أخرى إذا لم يحصل على الدرجات التى يرغبها.

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