شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية وتصحيحها دون تدخل بشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونية دون تدخل بشرى كلها اختيار من متعدد والطالب يخرج من اللجنة يكون عارف نتيجته، من خلال 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب.

وأوضح أن الأسئلة سوف يتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبين بينهم أسئلة مشتركة، والأسئلة فى الثانوية العامة تكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم، موضحا أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحد بامتحان موحد، بحيث يعقد امتحانين فى يونيو واغسطس وقد تكون المحاولات 3 فرص ويمكن التحسين على مستوى المادة ويحصل الطالب على أعلى درجات فى الفرص