شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تفاصيل قرارات وزارة التعليم بشأن العام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تفاصيل القرارات التي سيصدرها وزير التعليم، خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بعد قليل، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.







200 جنيه دعم لكل فرد على بطاقة التموين.. تغطية خاصة لـ تلفزيون الخليج 365 200 جنيه دعم لكل فرد على بطاقة التموين.. تغطية خاصة لـ تلفزيون الخليج 365

وفيما يلى موجز أخبار مصر

قال محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، إن مبادرة "ميغلاش عليك" بدأت فى 27 يوليو الماضى، ومدتها 3 شهور، ويوجد بها أكثر من خصم على السلع المعمرة وغير المعمرة، موضحًا أن هناك أكثر من خصم على السلع المعمرة وغير المعمرة، حيث إن الخصم الأول يقدمه التجار والمصنعين ويبدأ من 10% ويتزايد حتى يصل 25%.





صحيفة إسبانية: رونالدو يطلب الزواج من صديقته جورجينا ويخطط للاعتزال صحيفة إسبانية: رونالدو يطلب الزواج من صديقته جورجينا ويخطط للاعتزال

أصبح الثنائى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، من أشهر الثنائيات بين مشاهير الكرة العالمية، رغم أنهما لم يتزوجا حتى الآن، منذ أن بدأت علاقتهما قبل 4 سنوات فى 2016، حيث أنجبا طفلة، وهى ألانا مارتينا، حيث تتمتع جورجينا بشهرة كبيرة، وتحديدا خلال الشهور الماضية.





سفارة مصر بروسيا تعلن استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو غدا سفارة مصر بروسيا تعلن استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو غدا

قال أحمد عبد المعز، المستشار الاعلامى للسفارة المصرية فى موسكو، أن السفارة المصرية بذلت جهودا كبيرة من أجل استئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو ما بعد جائحة كورونا، حيث أسفرت هذه الجهود عن استئناف حركة الطيران بين البلدين، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول القلائل فى العالم التى تعيد روسيا معها حركة الطيران المنتظم.



محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من الشراء محافظة القاهرة تضع ملصقات على العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من الشراء

فى خطوة لحماية المواطنين من الاستغلال، وضعت محافظة القاهرة ملصقات على العقارات المخالفة تحذر من خلالها من التعامل مع العقار نظرا لمخالفته تراخيص البناء وعدم تقدم ملاكه للتصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح.

وحذر حى السيدة زينب المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال وضع ملصق يحذر من التعامل مع هذه العقارات، كتب عليه "التحذير الأخير".



وفاة الفنانة ستونة صاحبة أغنية "شيكولاته" بفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" وفاة الفنانة ستونة صاحبة أغنية "شيكولاته" بفيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"

أعلن الفنان المسرحى حربى الطائر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة التي شاركت فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاماً حيث كتب الطائر:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.





انطلاق جولة الحسم.. 52 مرشحا يتنافسون بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. بوابات تعقيم ومواد تطهير وكمامات.. توفير مقاعد انتظار بالمدارس وكراسى متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات..وشباب للتوعية بأماكن اللجان.. صور انطلاق جولة الحسم.. 52 مرشحا يتنافسون بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.. بوابات تعقيم ومواد تطهير وكمامات.. توفير مقاعد انتظار بالمدارس وكراسى متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات..وشباب للتوعية بأماكن اللجان.. صور

انطلقت منذ قليل، أول أيام عمليات الاقتراع فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فى الداخل والتى تستمر حتى التاسعة مساءً وذلك لحسم 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، حيث فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى الداخل للتصويت فى جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.





المالية تعلن إحباط 2499 عملية تهريب خلال شهرين.. وتحصيل 934 مليون جنيه المالية تعلن إحباط 2499 عملية تهريب خلال شهرين.. وتحصيل 934 مليون جنيه

أضاف التقرير أنه تم تحرير1413 محضر تهرب جمركى، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونًا و251 ألف جنيه، و19محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 505 ملايين و695 ألف جنيه، وتم تحرير20 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة تصنت وكاميرات مراقبة، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 5 ملايين و334 ألف جنيه.

Advertisements





ماذا تعلن وزارة التعليم عن العام الدراسى الجديد ظهر اليوم؟.. اعرف التفاصيل ماذا تعلن وزارة التعليم عن العام الدراسى الجديد ظهر اليوم؟.. اعرف التفاصيل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل كثيرة ظهر اليوم الثلاثاء تتعلق بالعام الدراسى الجديد، وسوف تجيب عن أسئلة أولياء الأمور الخاصة بالحضور فى الفصول والمدارس فى ظل تداعيات أزمة كورونا، الخليج 365 يسرد فى التقرير التالى الخطوط العريضة وبعض التفاصيل الخاصة بالعام الدراسى الجديد.





بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحى بفيلم "تمت المهمة" بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحى بفيلم "تمت المهمة"

جاء إعلان نادى بيراميدز الخاص بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه فى الأندية المصرية، حيث دشن مسئولو النادى فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر من خلاله عدة نجوم من الفريق السماوى وهم أحمد الشناوى، وعمر جابر، وعلى جبر، وعبد الله السعيد، ويظهر النجوم فى الفيديو وكأنهم فى مكالمة رباعية يتشاورون عن توقعات انضمام رمضان من عدمه، وهناك من يحاول اختراق المكالمة، ليظهر رمضان صبحى مع عبارة "احفظ اسمى" وفى النهاية "انتهى الوقت تمت المهمة بنجاح".



"التعليم" تعلن تفاصيل الحضور بالمدارس فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا ظهر اليوم.. وكشف تفاصيل إثابة المعلمين وتحديد مصير امتحانات الثانوية العامة 2021.. وأولياء الأمور يطالبون بحسم ملف مصروفات المدارس سريعا "التعليم" تعلن تفاصيل الحضور بالمدارس فى ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا ظهر اليوم.. وكشف تفاصيل إثابة المعلمين وتحديد مصير امتحانات الثانوية العامة 2021.. وأولياء الأمور يطالبون بحسم ملف مصروفات المدارس سريعا

تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، مصير الحضور فى المدارس فى ظل استمرار أزمة كورونا وتداعياتها، حيث تعقد الوزارة ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل العام الدراىسى الجديد، مؤكدة أنه سيتم البث المباشر للوزارة اعلى صفحتها الرسمية بفيس بوك، والذى سيعلن فيه الدكتور طارق شوقى عن تفاصيل العام الدراسى الجديد 2020،2021.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سوف يركز على التعليم العام وكيفية التواجد فى المدارس ومصادر التعلم المتنوعة، وكذلك يتحدث خلال المؤتمر عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة المعلمين وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية. ملف التصالح فى مخالفات البناء.. مصر تسير على الطريق الصحيح "فيديو" ملف التصالح فى مخالفات البناء.. مصر تسير على الطريق الصحيح "فيديو"

تعد مخالفات البناء واحدة من أخطر الملفات التى تتصدى لها الدولة فى الوقت الراهن بعد وصول المبانى المخالفة إلى 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، ووصل عدد الوحدات المخالفة 1.7 مليون وحدة، بينما يوجد بالقاهرة والجيزة أكثر من 209 آلاف مبنى مخالف، وتعمل الدولة على حل تلك القضية بأكثر من طريقة أبرزها "قانون التصالح".





تقارير مغربية: مباريات نصف نهائى أبطال أفريقيا 16 و17 أكتوبر والنهائى 31

كشفت تقارير صحفية أن المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى "كاف" يعقد اجتماعا استثنائيا، بعد غد الخميس لتحديد المواعيد الجديدة للأدوار النهائية لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.





وزيرة التجارة تقرر استمرار حظر إستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر وزيرة التجارة تقرر استمرار حظر إستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات

حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب شاملا الزغاريد والمعازيم.. فيديو حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب شاملا الزغاريد والمعازيم.. فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، تقريرًا عن إقامة حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب.

وقال المغامر المصري صدام كيلاني صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر."