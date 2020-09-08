شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن افتتاح 3 صوامع جديدة خلال الاحتفالات بنصر 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح 3 صوامع قمح جديدة خلال الاحتفالات بنصر أكتوبر، لزيادة السعات التخزينية للبلاد.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير برفقة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة صومعة بني سلامة بمحافظة المقامة على مساحة كلية تبلغ700ر33 ألف متر مربع، حيث تبلغ مساحة مكونات الصومعة10 آلاف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبانى الخدمية1200متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى60 ألف طن، بحجم استثمارات 3ر77 مليون جنيه مكون محلي و 22ر5 مليون دولار مكون اجنبي منحة من التمويل،

وأضاف المصيلحي ان الصوامع الجديدة تتضمن صومعتي ابو صوير بالإسماعلية على مساحة20 ألف متر مربع بطاقة تخزينية 60 ألف طن وكذلك صومعة ،الصالحية الجديدة بالشرقية بالبطاقة تخزينية 60 ألف،، بالإضافة إلى انشاء عدد من الصوامع الحقلية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 آلاف طن.

Advertisements

وأوضح أن عملية تخزين الصوامع شهدت منذ 2014 نقلة نوعية في الادارة والتخزين ، حيث يبلغ اجمالى الطاقة التخزينية لوزارة التموين 6ر3 مليون طن تتضمن صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع بطاقة تخزينية تصل الى600 الف طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بطاقة تخزينية تصل إلى520 ألف طن .

وأكد ان الصوامع الجديدة تخضع لنظام مميكن وتحكم مركزي الكتروني لقياس نسبة الرطوبة والحرارة والتعرف على مستوى جودة القمح بداية من عملية النقر(نقل المحصول من المرزعة إلى الصومعة) وحتى تصريفها من الخلية، مشيرا إلى ان رفع كفاءة التخزين سيعمل على تقليل الفاقد في الأقماح والذى يصل إلى 15% الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الموازنة العامة للدولة والتى يمكنها من توجيه المخصصات إلى التعليم والصحة .