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وزيرة التضامن تبحث مكافحة العنف ضد النساء مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ليزلي ريد، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، وفي بداية اللقاء؛ رحبت القباج بقدوم ريد إلى جمهورية مصر العربية وتسلمها وظيفتها كمدير لوكالة التنمية الأمريكية.

وأعربت القباج عن تقديرها للتعاون الوثيق بين الجهتين، والدعم المقدم من وكالة التنمية الأمريكية، كما أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من المديرة السابقة شيري كارلين.

 

وناقشت القباج سبل التعاون  المشتركة في العديد من المجالات وأهمها الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والتدخلات الخاصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس ، والإغاثة والكوارث، وجميع مجالات مكافحة العنف ضد النساء بكافة أشكاله، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة.


وأعربت القباج عن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية وكافة الشركاء من الجهات الدولية المختلفة، مضيفة أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية للجمعيات الأهلية، والتي تم وضعها بالشراكة مع القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين وغيرهم من قادة الفكر والرأي.

من جانبها، أشادت ليزلي ريد بجهود مصر في تحقيق خطوات كبيرة في ملف الحماية الاجتماعية، وأضافت أن قانون الجمعيات الأهلية المعدل يعد خطوة كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي مشيرة إلى أن الوزارة لديها الكثير من الملفات التي تمس حياة الفئات المهمشة.

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