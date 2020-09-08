شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد جامعة الدول العربية يشيد بالإجراءات الاحترازية بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السفير أحمد خطاب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، بالإجراءات الاحترازية والعملية التنظيمية لانتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة الإسماعيلية.

واستقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، السفير أحمد خطاب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية والوفد المرافق له وقاموا بتفقد وزيارة مدرسة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية.

ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.

Advertisements



















