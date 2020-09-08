شكرا لقرائتكم خبر عن توافد عدد كبير من الناخبين بلجان العجوزة للمشاركة بانتخابات إعادة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من الناخبين على مقر لجان انتخابات جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، وتصدر الشباب مشهد الإقبال، حيث توافدوا على مقر اللجنة الفرعية رقم 86 المنعقدة بمدرسة القومية بالعجوزة .

وطبقت قوات الأمن المكلفة بتأمين اللجنة الانتخابية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد بداية من اصطفاف الناخبين ومراعاة اجراءات التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الناخبين ، بالإضافة إلى توفير كمامات طبية وتوزيعها على الناخبين الذين حضروا دون ارتداء الكمامة ، وتوفير مقياس الحرارة لتوقيع الكشف الحرارى على الناخبين قبل الدخول، وذلك لمنع عدوى كورونا .

كما وفرت قوات الأمن كراسى متحرك وعناصر من الشركة النسائية لمساعدة الناخبات من كبار السن .

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ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر حيث تم تجهيز المدارس التى ستجرى فيها الإعادة وتسليم القضاة كافة المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التى تستخدم فى عملية الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية خاصة فى المحافظات النائية ومنها الاقصر وأسوان ومطروح.