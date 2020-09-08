شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لن نطبع كتب الثانوية العامة.. ومكتبه أفلام تحتوى على مناهج ضخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدم طباعة كتب للمرحلة الثانوية العام المقبل وسوف توفر الوزارة الكتب فى شكل رقمى ومحتوى رقمى، وهناك مكتبة كبيرة بها أفلام من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية عبارة عن أفلام مكثفة وتدريب على نظام الأسئلة الجديدة فى الثانوية العامة ويشارك فيها أفضل المعلمين والمركز القومى للامتحانات، إضافة إلى تدريب الطلاب على اتجاه الامتحان المعين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى، أن هناك مشروع طموح جدا كل طفل متصل" هدفه تدريب الطلاب على التواصل على الانترنت ولن تكلفته عالية يحتاج إلى ميزانيات ويمكن تقيسط سعر الجهاز لولى الامر ولكن الوزارة ما زالت تعمل عليه لم ينتهى بعد .

وشدد على أن الوزارة تحاول بناء قنوات تعليمية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى سيكون ودعاة غرار المدرسة العادية على أرض الواقع، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد هو عام دراسى عادى به طابور الصباح وغياب وحضور وكل الصلاحيات لدى مدير المدرسة، ينظم حضور الطلاب كما يرى.

وكشف الوزير أنه سيتم تعريب الجيولوجيا تعاطفا مع عدم وجود معلمين بالقدر الكافى لتدريس المادة، مشيرا إلى أن الأنشطة سوف تتناسب مع عدد ايام الحضور، كما أن أعمال السنة مستمرة.

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وأشار الوزير إلى أن هناك قدر من الإشاعات مخيف، وهناك قنوات رسمية ، لافتا إلى أن اليوم يوجد ١٧ موقع منتحل شخصية الوزير و٤ مواقع امتحان شخصية الوزارة وصفحتنا عليها قرابة ٣ مليون متابع يحب عدم الانسياق ورائها وضرورة التأكد من العناوين.