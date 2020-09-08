شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر تأجيل انتخابات نقابة القراء ويكلف المجلس الحالى بتسيير الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تأجيل انتخابات نقابة القراء لحين استيفاء الشكل القانونى ومخاطبة مجلس الدولة بشأن الاستفسارات المقدمة من بعض القراء والمرشحين، وذلك لحين رد مجلس الدولة على بعض الاستفسارات المقدمة من أعضاء النقابة.

وقال جمعة فى بيان له اليوم، إن القرار يشمل استمرار مجلس النقابة الحالي برئاسة الشيخ محمد حشاد القائم بأعمال النقيب باعتباره النائب السابق لنقيب القراء في تسيير أعمال النقابة لحين رد مجلس الدولة، مع تكليف الشئون القانونية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعمل مع المجلس القائم لتصحيح جميع الأوضاع القانونية المطلوب تصحيحها.

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وكان مجلس الإدارة وافق بالإجماع فى يوليو الماضى على أن تعقد الجمعية العمومية وتجرى عملية الانتخابات لاختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة بإشراف من وزارات العدل والداخلية والأوقاف، من الساعة الثامنة صباحا يوم الخميس 17 سبتمبر الجارى وحتى الساعة الخامسة مساء، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى، يؤجل الاجتماع إلى يوم السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفى حالة تساوى عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020.

وقرر الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب القراء- خوض الانتخابات على مقعد النقيب، كما أعلن الشيخ حلمى عبد الحميد الجمل -القارئ بالإذاعة والتليفزيون، نائب نقيب القراء سابقا- خوضه الانتخابات على مقعد نقيب القراء.