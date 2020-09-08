شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤتمر هدفه استعراض تفاصيل العام الدراسى، موضحا أن مصر نجحت فى عبور العام الدراسى الحالى 2019، 2020، رغم الظروف التى مر بها من أزمة كورونا، واليوم نستعرض ما تم البدء فيه ويتم استكماله فى العام الدراسى الجديد، موضحا أن الدراسة تبدأ 17 اكتوبر وتبدأ فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى تحت عنوان "خطة الدولة للعام الدراسى الجديد، 2020,2021، لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد والتواجد داخل المدرسة، أن هام الحالى كان زاخرا بالتحديات، وخريطة العام الدراسى فى شكل مجموعات من رياض الاطفال وحتى الثانوى العام.