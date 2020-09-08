التعليم تعلن بدء الدراسة فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤتمر هدفه استعراض تفاصيل العام الدراسى، موضحا أن مصر نجحت فى عبور العام الدراسى الحالى 2019، 2020، رغم الظروف التى مر بها من أزمة كورونا، واليوم نستعرض ما تم البدء فيه ويتم استكماله فى العام الدراسى الجديد، موضحا أن الدراسة تبدأ 17 اكتوبر وتبدأ فى المدارس الدولية 15 سبتمبر الجارى.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى تحت عنوان "خطة الدولة للعام الدراسى الجديد، 2020,2021، لإعلان تفاصيل العام الدراسى الجديد والتواجد داخل المدرسة، أن هام الحالى كان زاخرا بالتحديات، وخريطة العام الدراسى فى شكل مجموعات من رياض الاطفال وحتى الثانوى العام.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ترأس فى وقت سابق اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا"
ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا"، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
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