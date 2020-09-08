شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين حاصلة على 99.15%: "دخلت طب الإسكندرية ونفسى أبقى طبيبة غلابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطالبة ياسمين يوسف حصلت على 99.15% فى الثانوية العامة علمى، والتحقت بكلية طب الإسكندرية، واتخذت الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة مثلا أعلى لها، موضحة أنها تتمنى أن تكون طبيبة للغلابة لمساعدة الفقراء، خاصة أنها تحدت ظروفها وعمل والدها النجار المسلح والذى أصبح عاطلا بسبب المرض، وتولى مسئوليتها ومساعدتها ماديا زوج أختها، لأنها الأخت الرابعة والصغرى لأخواتها اللاتى سبقوها بالزواج.

وقالت ياسمين: "أتقدم بالشكر لكافة المدرسين بمدرستى شبرا خيت لمساعدتهم الدائمة لى شرح الدروس وتشجيعهم لى على الالتزام والذهاب للمدرسة فعند وجود الضمير يتأثر الطالب بالمدرس، وأدركت أن العلم يأتى بالفهم وليس الحفظ وخاصة إنى سقطت فى مادة فى ابتدائى لما حفظت ولما فهمت بدأت فى الأفضل ".

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وأكدت سماح، أنها تفضل النظام الجديد فى التعليم على التابلت الذى أكد عليه وزير التربية والتعليم طارق شوقى لأنه يساعد على فهم كل كلمه وتوسيع الأفق، مطالبة بتدريب الطلبة على نظام الأسئلة وإرسال النماذ، متابعة: "الفرق بين الورقة والقلم إننا من الممكن أ%99.15 فنحن كنا لا نتعمق فى المنهج والآن يجب فهم كل كلمة لأن من الممكن أن تأتى فى الامتحان إحنا كنا بنطنش"، مضيفة: "أمنيتى أن أدرس طب لكن طبعا مصاريفها فوق طاقة أهلى ومش عارفه أعمل أيه نفسى أخفف عليهم شيلتهم كتير، وطبعا أساعد الناس ومحدش يبقى محتاج حاجة رغم إنها صعبة لكن نفسى فى مستشفى يتعالج فيها كل محتاج ".

ويعقب والدها الحاج يوسف: "أنا نجار مسلح وبقيت قاعد من المرض أقوم بربط دوالى كل 8 أشهر وليس لى معاش، وأتمنى أن ابنتى أفضل الناس وطبيبة".

وتختتم والدتها الحديث قائلة: "أتمنى أن يعوض الله ابنتى فساعدها كثيرا زوج أختها لضيق حالنا ومرض زوجى وأن يعطيها الله الخير وتصبح طبيبه وربنا معاها وشكرا لكل من يساعد ابنتى".