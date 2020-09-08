شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طلاب الثانوى العام يذهبون يومين للمدرسة والإعدادية مقسمة 3 مجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى أن الطلاب فى المرحلة الابتدائية من الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى يعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية، ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى 80 طالبا سوف تخفض إلى 15 طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.

وأوضح أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يوزع الطلاب على 3 مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لكل صف له يومين فى الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب فى هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.