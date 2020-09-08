شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لأول مرة لطلاب الصف الثالث الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه لأول مرة سيتم تدريس كتاب" القيم واحترام الآخر" لطالب ثالثة ابتدائى ليسير على نظام التعليم الجديد ومحاوره.

كما أضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إضافة نسخة من هذا الكتاب لطلاب أولى وثانية ابتدائى.

واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى سواء من امتحانات الكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت فى المرور بالعام الدراسى، موضحا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلف حسب كل مدرسة والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاص فى المناهج أو العملية التعليمية ، موضحا أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 مليون طالب باجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل ما ينشر حول أن العام الدراسى يوم الاثنين غير صحيح، لافتا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الاحد إلى الاربعاء ولو فترتين يروح 3 أيام سبت واثنين واربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.