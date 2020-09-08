شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوجه بتكثيف تعقيم وتطهير لجان الإعادة بانتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، بقيام رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت، للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مشرفة، فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد شعراوي، فى بيان اليوم، انطلاق ماراثون اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 14 محافظة وانتظام فتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات ومتابعة وصول المستشارين إلي لجان الانتخابات.

Advertisements

وأشار شعراوى، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات محافظات الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح لمتابعة تطورات العملية الانتخابية و توافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وتواصل شعراوى، مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.



وأكد شعراوى أهمية إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان ، بالإضافة إلى إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على غرفة العمليات بالوزارة بإستمرار متابعة الموقف المحافظات على مدار يومي جولة الإعادة ورفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية .



وأكد شعراوى أن مهمة المحافظات هى توفير المناخ الآمن والمناسب وكافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة .