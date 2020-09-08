شكرا لقرائتكم خبر عن "التعلم مدى الحياة" فى قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تأهيل طلابها بما يواكب متطلبات سوق العمل الجديد، انتهت الجامعة من توفير كافة الإمكانات لقسم اللغة اليونانية الحديثة بكلية اللغات والترجمة، وذلك بدعم ورعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، الذى يولى اهتماما خاصاً لكل مجال علمى جديد يضع الجامعة فى المكانة المتميزة التى تليق بها باعتبارها فى صدارة الجامعات الخاصة فى مصر.



خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم

وصرح الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن هذا التوجه العام ليس جديداً على الجامعة، حيث إن هذا القسم هو الوحيد على مستوى الجامعات الخاصة الذى أنشأته الجامعة لتدريس هذه اللغة خاصة بعد أن اتجهت مصر فى السنوات الأخيرة الى المزيد من التعاون مع كل من اليونان وقبرص فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.



الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم

وقال إن قسم اللغة اليونانية الحديثة يهدف الى تأهيل الطلاب للعمل فى العديد من المجالات المختلفة ومنها الترجمة والصحافة والاعلام، وأيضا للعمل بالشركات اليونانية العاملة فى مجالات الاستثمار فى مصر والتى تشهد اهتماما كبيراً وتتضاعف يوما بعد يوم.

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وأضافت الدكتور نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة أن هذا القسم يسعى أيضاً إلى خلق مناخ علمى وأكاديمى يتسم بالمرونة والقدرة على تطوير الذات من خلال التعامل مع الأقسام الأخرى بالكلية وإرساء مبدأ التعلم مدى الحياة.