شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 4 أيام لحضور طلاب نظام التعليم الجديد بمدارس الفترة الواحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، أن العام الدراسي السابق كان استثنائي، ونجحت مصر بعبوره بنجاح مقارنة بالدول المختلفة.
وأضاف شوقي خلال مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021 بحضور أسامة هيكل، وزير الاعلام، أن الدراسة ستبدأ 17 أكتوبر بالمدارس والجامعات باستثناء المدارس الدولية 15 سبتمبر.
وأكد شوقي أن تسكين 23 مليون طالب ومليون معلم بالمدارس في ظل وباء كورونا هو تحدي جديد للدولة المصرية.
وأعلن شوقي أن طلاب نظام التعليم الجديد لا يستخدمون التكنولوجيا على عكس طلاب المرحلة الثانوية المعتمدة بالكامل على وسائل الكترونية حديثة وخاصة التابلت بينما الصفوف الوسطى تم استحداث منصات إلكترونية لاستلام الأبحاث منهم وتقييم.
وأعلن شوقي أن نظام الحضور بالمدارس مختلف على مستوى الجمهورية، مضيفا أن كل مدرسة سيكون لها وضع خاص لتوزيع الطلاب على الفراغات لتقليل الكثافات.
وتابع أن نظام التعليم الجديد يضم 8 مليون طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي، مضيفا أن الوزارة ستعلن ضوابط عامة للمديريات والادارات وكل مدرسة وفق تقسيماتها.
وأعلن شوقي أن طلاب رياض الأطفال حتي الثالث الابتدائي لو مدرسة فترة واحدة من الأحد للأربعاء ولو مدرسة فترتين سيحضر الطلاب 4 أيام، ولكل مدرسة لها جدول خاص بها.سنرسل إلى المديريات وسنقترح أن يكون الدراسة من الأحد إلى الأربعاء في المدارس الفترة الواحدة، أما الفترة الواحدة ستكون أيام السبت والاثنين والأربعاء، وذلك بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية.
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