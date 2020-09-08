شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: منصات إلكترونية ستدعم الطالب في الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك طرق دعم للطلاب في كل المستويات وإن من يمتلك الإنترنت في المنازل، يمكنه الاستفادة من القنوات التعليمية، ومنصة المكتبة الإلكترونية، ومنصة البث المباشر.

ومن لا يمتلك الإنترنت يمكن التوجه للمدرسة والاستفادة من كل الإمكانيات، وذلك للمراحل الابتدائية من الرابعة الابتدائي حتى السادس الابتدائي.