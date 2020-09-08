شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي، إن ضوابط عودة الدراسة ستكون وفقًا لكل مرحلة مدرسية، ووفقًا لنظام عمل المدرسة، هل هي فترة أم فترتين.
وتابع، في المؤتمر الصحفي: «على كل المديريات وكل مدير مدرسة، إرسال كل الجداول بالحضور للطلاب، وإن الجدول النهائي مسؤولية مدير المدرسة، سنمنحهم العديد من الصلاحيات وتمويل لتقوية المدرسة».
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