شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة الأربعاء.. العظمى بالقاهرة 35 والرطوبة 84% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك أمطار متوسطة ( 20 % تقريباً ) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً، وشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع لنسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على السواحل الغربية، نشطة على شمال الصعيد، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 84 – 27 )، السواحل الشمالية ( 89 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 25»، قنا «43- 28»، الأقصر «43– 29»، أسوان «44 – 31».